Firenze – Elio Germano ospite al cinema Astra il 5 marzo alle 20.30, per presentare Così è (o mi pare), da lui adattato, diretto e interpretato, una riscrittura per realtà virtuale (VR) di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello. Uno spettacolo tra cinema e teatro, dove lo spettatore, grazie agli appositi visori VR, si trova al centro della scena, proprio all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia. Durante l’evento sarà presentato il nuovo progetto VR Club @Astra, una nuova casa per la realtà virtuale.

Sempre per il cinema in realtà virtuale in programma il 6 marzo, alle 18,30, Segnale d’allarme di Elio Germano e Omar Rashid. Il film è la trasposizione dell’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani, un monologo con protagonista lo stesso Germano che parla alla e della nostra epoca.

Dal 2 marzo in programma al cinema Astra Empire of Light, il nuovo film del regista premio Oscar Sam Mendes con un cast stellare che include Olivia Colman e Colin Firth, in prima visione e lingua originale. Un racconto intimista, intenso e toccante sulla magia del cinema e sul potere dei legami umani, ambientato in un vecchio cinema sulla costa meridionale dell’Inghilterra, dove si intrecciano le vite di Hilary, che gestisce la sala, e Stephen, un giovane afro-discendente che sogna di fuggire dalla piccola cittadina.

Torna in sala il cult generazionale I guerrieri della notte (The Warriors), in versione restaurata e lingua originale. Tra sottocultura underground e citazioni classiche, il film è un viaggio notturno a New York tra le lotte urbane delle gang giovanili negli anni ’70 (proiezioni il 6 e l’8 marzo).

Sabato 4 marzo, alle 11.00, in programma la presentazione del libro Tremilacinquecento battute. Cinquantadue film per un anno di cinema #2 di Lorenzo Pierazzi (2022, Edizioni Toscana Oggi), alla presenza dell’autore (ingresso libero fino a esaurimento posti). Intervengono: Michele Crocchiola (direttore della Fondazione Stensen) e Domenico Mugnaini (direttore Toscana Oggi).

Nuove proiezioni dei documentari Le chiavi di una storia. La comunità dell’Isolotto di Federico Micali (4 e 9 marzo), sulla comunità dell’Isolotto che si è battuta per vedere riconosciuti i diritti di tutti, e di Trieste è bella di notte di Andrea Segre, che analizza la situazione dei respingimenti dei migranti asiatici della rotta balcanica (3 marzo ore 13.15).

Ultima occasione per ammirare la mostra Riverboom – Greatest Hits: Photography vs. Cinema, una versione riveduta e aggiornata dei più grandi successi fotografici del collettivo Riverboom, montati in un video reel proiettato sul grande schermo. Finissage il 5 marzo dalle 13.15 alle 15.00.

In foto Elio Germano