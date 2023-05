Firenze – Giovedì 11 maggio ore 17, in presenza a Firenze presso la Biblioteca delle Oblate, sala Storica, e da remoto sulla pagina You tube dell’Istituto Gramsci e sulla piattaforma zoom al link

https://us06web.zoom.us/j/81778198521?pwd=VGxndDMvY3FSWVNkVEFVblV1dFordz09

si svolgerà un incontro su Rachel Bespaloff

L’evento è organizzato dall’Istituto Gramsci Toscano nell’ambito del ciclo “Rileggere i classici per migliorare il presente” in collaborazione con il gruppo Quinto Alto.

Rachel Bespaloff (1895-1949) è una scrittrice e filosofa ebrea di origine ucraina. Cresciuta in Svizzera dove studia musica, quando si trasferisce in Francia si dedica alla filosofia ed elabora un pensiero originale in cui la libertà è al centro, anche se tragicamente in conflitto col destino. Riscoperta di recente, i suoi scritti del periodo francese – già editi o inediti – vengono pubblicati dall’editore Castelvecchi col titolo L’eternità nell’istante.

Insieme con le curatrici, Cristina Guarnieri e Laura Sanò, ne discute la filosofa francese, specialista di filosofia ebraica, Danielle Cohen-Levinas