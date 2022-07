Firenze – E’ con una nota del presidente dell’AICI (Associazione delle istituzioni della cultura italiane) Valdo Spini, che viene resa nota al pubblico la sottoscrizione di una convenzione quadro fra CNR e AICI, con l’obiettivo di dare un forte contributo al successo della missione che la legge di Bilancio n. 160 del 2019 ha affidato al Cnr, per la realizzazione del Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana.

“La nostra Repubblica si rafforza anche con lo studio e la valorizzazione delle sue radici storiche – dice il presidente Spini – tante delle nostre fondazioni e dei nostri istituti sono intitolato a grandi personaggi o a grandi filoni ideali e ne custodiscono i documenti e la memoria”.

“Si tratta di un grande patrimonio culturale che ci proponiamo di valorizzare proprio nel rapporto con un’impresa di grande portata come quella del Portale delle fonti per la storia della Repubblica che ha voluto il nostro Parlamento – continua Spini – collaboreremo quindi con tutto il nostro impegno. Ringrazio la presidente del Cnr prof.ssa Maria Chiara Carrozza per avere voluto questa Convenzione con l’Aici, l’associazione che riunisce su base del tutto volontaria la gran parte delle Fondazioni e degli Istituti culturali del nostro paese”.

“La Repubblica e la sua Costituzione costituiscono particolarmente in questo momento storico così difficile, la nostra cornice di democrazia e di libertà”, conclude il presidente dell’AICI.