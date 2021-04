Firenze – Un convegno, da giovedì 8 a sabato 10 aprile 2021 indaga i significati delle tante allegorie utilizzate da Dante Alighieri nella Divina Commedia.

con altra voce omai, con altro vello

ritornerò poeta, e in sul fonte

del mio battesmo prenderò ’l cappello;

(Pd XXV, 7-9)

Il Convegno Internazionale di Studi Danteschi – Allegorie dantesche – in videoconferenza, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, in collaborazione con la città di Firenze, nasce in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta avvenuta nel 1321. L’ideazione del progetto e la direzione scientifica sono di Claudia Di Fonzo dell’Università di Trento.

Bestie di ogni sorta, tra cui una lupa, una lonza, un leone, un veltro, ramoscelli che spezzati buttano sangue, carri e processioni con accenti apocalittici, aquile che perdono le penne schiantandosi su un carro o che si formano per effetto della disposizione delle anime dei giusti, alberi cosmici rovesciati con le radici volte verso il cielo e le fronde verso il basso a formare le corone dei beati, scale simboliche e metamorfosi.

Il convegno si propone di indagare l’allegoria in tutte le sue declinazioni in rapporto alla Commedia e agli ergasteria danteschi.

Nel corso del convegno la questione sarà affrontata da prospettive diverse con il contributo di studiosi di discipline diverse, autorevoli nel loro settore: dal biblista, allo storico del diritto, al filologo romanzo, al classicista, al filologo dantesco, all’italianista, al medievista, allo storico dell’arte (uomini e donne, naturalmente) al traduttore

L’evento è stato organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento con il patrocinio del Comune di Firenze, della Société Dantesque de France, del Centro di Alti Studi Umanistici (CeASUm), di «Semper» Seminario permanente di poesia del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento in collaborazione con La Certosa di Firenze/Comunità di San Leonino e Il Libraccio di Firenze.

Iscrizione obbligatoria sulla pag. web:

https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/88097/allegorie-dantesche

Programma:

Giovedì 8 aprile ore 15:00

Apertura dei lavori: introduzione alle lectiones magistrales

15:30 Francesco Zambon, Università di Trento, emerito,

Dante: dire altro e non dire

16:30 Diego Quaglioni, Università di Trento,

Sulla metafora del sole e della luna

17:30 Lino Pertile, Harvard College Professor, emeritus,

Il mito di Ulisse e le sirene nel Medioevo e in Dante

Venerdì 9 aprile ore 9:15

9:30 Rino Caputo, Università di Roma Tor Vergata,

Allegoria su Dante

10:30 Juan Varela-Portas Orduña, Universidad Complutense de Madrid,

Senso allegorico e allegoria

11:30 Pia Doerig, Universität Münster,

L’allegoria politica e poetica nella “Vita di Dante” di Giovanni Boccaccio

12:30-13:00 Discussione

15:15 Pietro Capelli, Università di Venezia,

L’allegoria nella Sacra Scrittura

16:15 Michele Curnis, Universidad Carlos III de Madrid,

L’allegoria tra parola di commento e immagine (ms 10057 della BNE di Madrid)

17:15 Claudia Di Fonzo, Università di Trento / Liceo Leonardo Da Vinci di Firenze,

L’allegoria: uso e abuso secondo Dante (l’interpretazione dei «Duo luminaria magna»: Agostino di Ippona e Giovanni Quidort di Parigi)

Sabato 10 aprile ore 9:00

9:30 Antonio Natali, Direttore degli Uffizi dal 2006 al 2015

Dante allegorico di Agnolo Bronzino

10:30 Bruno Pinchard, Université Jean-Moulin-Lyon-III,

Filosofia di Dante e filosofia con Dante intorno all’allegoria

11:30 Carlota Cattermole Ordognez, Università di Barcellona,

Raccontare la shoah: l’Inferno dantesco come allegoria

12:30-13:00 Discussione

15:15 Nicolino Applauso, Loyola University Maryland,

L’allegoria della sedes stercoraria nel Paradiso XXVII:

«Fatt’ha del cimitero mio cloaca del sangue e de la puzza»

16.00 José Maria Micò, Universidad Pompeu Fabra – Barcellona,

Tradurre l’allegoria

16:40 Cecilia Filippini, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze,

L’allegoria figurata

17:00 Domenico Del Nero, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze,

Re Orso, allegoria o funambolismo verbale? Le postille dantesche di Arrigo Boito

17:20 Giovanni Leoncini, Facoltà di Lettere di Firenze

Leggere la città: Del “podere che fu di Dante Alighieri” in Camerata

18:00-19:30 Tavola rotonda conclusiva (alla quale parteciperanno i colleghi di «Semper» – Seminario permanente di poesia della Facoltà di Lettere di Trento)

In foto: Dante Alighieri, dipinto dal Bronzino Collezione privata