Firenze – Allerta arancione a Firenze. Scatterà domani, venerdì 30 giugno, l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e per temporali forti, prevista per le 12 e che si protrarrà fino alle 8 di sabato. Il Comune ha stabilito la chiusura di parchi e giardini pubblici ad accesso regolamentato, il divieto dell’attività all’aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi. L’ ordinanza prevde anche “di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili” e ordina “ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza”. Infine, la fermata Cascine della linea T1 della tramvia sarà sospesa per l’intero periodo dell’allarme arancione. Il servizio Villa Costanza – Careggi sarà totalmente garantito ma, nel periodo indicato, i tram non si fermeranno alla fermata “Cascine”.

Inoltre sempre venerdì 30 giugno la linea T2 sarà parzialmente interrotta per consentire un intervento di manutenzione straordinaria nell’area di Via Allori e Via di Novoli. Il tratto interessato è tra le fermate NOVOLI REGIONE TOSCANA e PERETOLA dalle ore 00:30 fino alla fine del servizio. Fino alle 2.00 di notte nel tratto interrotto sarà garantito un servizio di bus sostitutivi, con la stessa frequenza della tramvia in quella fascia oraria, cioè ogni 20 minuti. L’intervento di manutenzione durerà tutta la notte e prevede il ripristino di alcuni pozzetti danneggiati, già messi in sicurezza, in cui alloggiano cavi a media tensione. La linea T2 riprenderà regolarmente su tutto il tratto la mattina successiva alle ore 4:00, salvo imprevisti. La linea T1 sarà sempre regolare. Informazioni sul www.gestramvia.it.