Firenze – Venerdì 12 novembre debutterà a Firenze Days, il nuovo film diretto dal pluripremiato regista Tsai Ming-liang (vincitore del Leone d’Oro 1994 per Vive L’Amour) distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio. Presentato in concorso alla 70° Berlinale, il film si è aggiudicato il premio Teddy Award come opera a soggetto LGBT.

Il film sarà programmato quotidianamente presso il Cinema Stensen di Firenze nei seguenti orari: venerdì h 21.00, sabato h 18.30. Days è stato appena designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione: “Ancora una volta Tsai Ming-liang fa parlare i corpi e i silenzi di esistenze alla deriva, in una sottrazione di elementi narrativi, come i dialoghi, raccontando un’umanità desolatamente sola, dove sono i gesti a scandire una quotidianità ripetitiva e malinconica, nella quale almeno il suono di un carillon è lo struggente ricordo di un incontro”.

Dopo ben sette anni dall’uscita dell’acclamato e pluripremiato Stray Dogs, Ming-liang torna alla regia e mette in scena l’incontro tra due uomini con lo stile minimalista e poetico che lo ha reso celebre.

Ancora una volta è Lee Kang-Sheng (già protagonista de Il gusto dell’anguria e Che ora è laggiù?) ad affiancare il regista in questa avventura sensoriale, in cui il silenzio è il vero leit-motiv.

Le prime scene furono girate nel 2014 senza un plot rigoroso, creando negli anni una storia semplice e quotidiana, che valorizza la prova artistica dei due attori. L’autore taiwanese modella un ritratto umano melodioso, contaminato da un erotismo spinto, che spezza quella solitudine sempre più caratterizzante la nostra epoca.

Racconta il regista: “Mi sono liberato da quel processo che concerne la produzione industriale dei film. Ora voglio usare team più piccoli e con un budget molto più limitato. Ecco, così ho voluto realizzare Days”.

Sinossi: Due uomini appartenenti a classi sociali differenti conducono una vita solitaria e routinaria. Kang soffre di cervicale e ricorre spesso a sedute di agopuntura. Un giorno, durante una sessione, conosce il massaggiatore Non. Fra i due nasce subito un’intesa. Dopo aver passato una cena romantica insieme, la coppia si saluta e si lascia alle spalle la bella serata trascorsa.