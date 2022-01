Firenze – Al Cinema Stensen nuovi spettacoli di Drive my car, il film tratto dal racconto dello scrittore giapponese Haruki Murakami, già vincitore del premio per la miglior sceneggiatura a Cannes e ora fresco di Golden Globe per miglior film straniero.

Prosegue Illusioni perdute, il film francese tratto dal sempre attualissimo capolavoro di Honoré de Balzac La comédie humaine.

Entra in programmazione il prezioso restauro di uno dei massimi capolavori di Dreyer: Vampyr, realizzato nel 1931 all’indomani della Passione di Giovanna d’Arco e dell’avvento del sonoro, e ispirato ai racconti di Sheridan Le Fanu.

Nuovi spettacoli anche di Laurent Garnier: off the record, che ripercorre la carriera artistica del dj icona dell’elettronica francese e dell’ultima grande rivoluzione musicale europea del XX secolo.

Illusioni perdute

Lucien Chardon, giovane poeta di provincia in cerca di fortuna, è incoraggiato da Madame de Bargeton, sposata a un uomo tanto ricco quanto vecchio. Lo scandalo provocato dalla loro relazione lo spinge a trasferirsi a Parigi. Emarginato per le sue origini, senza un soldo e umiliato, si farà coinvolgere da un redattore corrotto, imparando a sue spese che tutto si compra e tutto si vende: la letteratura, la stampa, la politica, i sentimenti, la reputazione, l’anima…

Drive my car

Kafuku, un attore e regista teatrale che non riesce a superare la perdita della moglie Oto, accetta di dirigere Zio Vanja per un festival a Hiroshima. Lì conosce Misaki, una giovane donna silenziosa incaricata di fargli da autista…

Vampyr

La strana avventura del giovane David, che, solo in un paese straniero (forse un sogno, forse il suo inconscio), immerso in un eterno crepuscolo, dovrà affrontare segnali malefici, ombre ambigue, misteriose morti, indecifrabili personaggi per trionfare sull’occulto vampiro e poter tornare alla luce e all’amore.

Laurent Garnier: off the record

Un intenso viaggio nella musica di Laurent Garnier, il dj icona del French Touch, la corrente francese dell’elettronica che ha fatto la fortuna di artisti come i Daft Punk. Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, è l’artista stesso a narrare la sua vita, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere della Legion d’Onore, dal Sonar Festival di Barcellona al Bassiani in Georgia, dalla leggendaria pista da ballo dell’Hacienda di Manchester ai club affollati di Tokyo.