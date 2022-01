Firenze – Al Cinema Stensen il prezioso percorso monografico dedicato al maestro Wong Kar Wai, intitolato Una questione di stile, torna nel mese di febbraio.

In un momento in cui le nuove uscite sono ancora limitate, e andare al cinema è diventata un’esperienza quasi intima, viene proposto un percorso dedicato alla bellezza, ai sentimenti, agli incontri. Un sogno a occhi aperti in un periodo storico in cui sognare è tanto urgente quanto difficile.

Il meraviglioso In the Mood for Love, le due folgoranti opere d’esordio As Tears Go By e Days of Being Wild, i suoi film più famosi Hong Kong Express, Angeli perduti e Happy Together su grande schermo. Il programma con tutti gli appuntamenti è in via di definizione, ma sul sito trovate già le prime proiezioni serali.