Firenze – Il film-inchiesta sulla sanità italiana C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando di Federico Greco e Mirko Melchiorre, fa tappa allo Stensen. Il documentario, in prima visione, parte dalla storia di Cariati, un paesino della Calabria, dove cittadini ribelli di ogni età decidono di occupare l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali (tra cui Gino Strada, Roger Waters e Ken Loach), riflettono sulle vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica. Accompagnano la proiezione del film, martedì 20 dicembre alle 20.30, Marco Geddes da Filicaia e Gavino Maciocco.

Il 16 dicembre lo Stensen ospita un festival internazionale di cortometraggi, il Firenze Film Festival. Giunto alla quinta edizione e organizzato da HF Productions (un’organizzazione internazionale che offre 24 festival cinematografici in 15 Paesi), il festival celebra il cinema indipendente e presenta 10 corti provenienti da tutto il mondo. Un evento di grande qualità con una selezione che raggruppa le nuove voci del cinema contemporaneo. Il festival inizia alle 20.00, è a ingresso libero, e tutti i film sono sottotitolati solo in inglese.

Proseguono le proiezioni del film Il corsetto dell’imperatrice, con un’inedita e ribelle principessa Sissi. La protagonista Vicky Krieps (premiata pochi giorni fa con l’Oscar europeo per la migliore attrice dell’anno) si è sottoposta a una lunga e complessa preparazione per il film: ha preso lezioni di scherma, equitazione, lingua ungherese e persino di ice swimming. Queste ultime, che svolgeva quotidianamente nuotando nel gelido Danubio, servivano per una scena che alla fine è stata eliminata dal film!

Due nuovi appuntamenti con l’arte di Luigi Ghirri, il fotografo e intellettuale italiano di fama internazionale. Il documentario Infinito. L’universo di Luigi Ghirri di Matteo Parisini, dedicato alla vita e alle opere dell’artista emiliano, con le letture di Stefano Accorsi, è in programma eccezionalmente anche lunedì 19 dicembre alle 17.30 e alle 21.00 (quest’ultimo spettacolo con sottotitoli in inglese).

Per la nostra rassegna dedicata ai classici restaurati, in programma solo il 19 e 20 dicembre Casco d’oro, il più celebrato e amato capolavoro di Jacques Becker. Una storia d’amore, passione e gelosia ambientata durante la Belle Époque, resa indimenticabile dai due protagonisti Simone Signoret e Serge Reggiani. Nuova replica per The Great Buster, il documentario di Peter Bogdanovich dedicato al genio del cinema muto Buster Keaton (sabato mattina alle 11.00), mentre per i più piccoli torna durante il weekend, da venerdì a domenica, Principi e Principesse la fiaba d’animazione ispirata al teatro delle ombre.

