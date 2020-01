Firenze – Al cinema Stensen ultima settimana per vedere The Farewell – Una bugia buona, che ha appena vinto il Golden Globe per la Miglior Attrice di Commedia. Un finto matrimonio per riunire la famiglia a Pechino, e dare in realtà un ultimo saluto alla nonna malata, è al centro di una commedia che si chiede se, come e quanta verità dire.

In programmazione anche Il terzo omicidio del regista Palma d’oro Kore’eda, che in questo legal thriller analizza società e giustizia giapponese. Prosegue il ciclo La memoria divisa: nel 1969, agli albori degli anni di piombo, cosa vedevano al cinema gli italiani? Martedì 14 l’appuntamento è con La caduta degli Dei di Luchino Visconti.

Dalla prossima settimana arriva l’originale commedia Jojo Rabbit, con protagonista un ragazzino che ha come amico immaginario… Hitler (ma l’amicizia con una ragazza ebrea vincerà ogni odio razziale). In evento, il 20 e 21, il documentario sul pittore e scultore colombiano Fernando Botero.

Lunedì 20 inizia anche Fellini 100, con Amarcord a inaugurare la rassegna dei 5 capolavori del maestro, restaurati a 100 anni dalla nascita.

Fotogramma de Il terzo omicidio