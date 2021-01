Firenze – I contributi regionali a favore di cooperative costituite per la relizzazione di alloggi sociali in autocostruzione o autorecupero vedono un grosso passo avanti con l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione. Grazie a un intervento da 2.250.000 euro, saranno realizzati 50 alloggi. I progetti selezionati saranno localizzati nei Comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Terranuova Bracciolini. Ai destinatari sarà erogato un contributo tecnico amministrativo per attività di coordinamento tecnico e formazione e un contributo lavori, a parziale copertura delle spese di intervento, fino a un massimo di 45.000 euro a alloggio.

Andando nel merito, per autocostruzione e autorecupero si intendono quelle modalità di intervento in cui i futuri proprietari partecipano direttamente e spesso anche materialmente al processo di realizzazione del loro alloggio. In questo caso per poter partecipare al bando era necessario che i potenziali destinatari fossero organizzati in cooperative.