Firenze – Alloggi per gli studenti, il Comune mette in campo ciò che si ritrova fra le mani e mette a punto una mappatura che contempla sedici grandi complessi immobiliari dismessi o in dismissione nei diversi quartieri, per un totale di oltre 70mila mq di superficie utile lorda a disposizione. La mappatura messa in atto dal Comune di Firenze su tutti gli immobili, pubblici e privati, inseriti o che potrebbero essere inseriti nello strumento urbanistico in fase di approvazione con destinazione compatibile con la realizzazione di nuovi studentati, è stata inviata poi dal sindaco Dario Nardella alla ministra per l’Università e la ricerca Anna Maria Bernini, allo scopo di contribuire a dare una risposta alle esigenze abitative della popolazione studentesca fiorentina attraverso la realizzazione di nuovi studentati promossi dal pubblico e quindi a prezzi accessibili.

Fra gli immobili che figurano nella mappatura consegnata al ministro, si va dall’ex caserma Lupi di Toscana all’ex Inps di viale Belfiore all’ex palazzo Unifi in piazza Savonarola, ma anche l’ex Inail di via Bufalini, l’ex Istituto Cavour in viale Machiavelli, l’ex Enel in lungarno Colombo, l’ex Telecom di via Masaccio, l’ex palazzo FS in viale Lavagnini, la palazzina est del complesso di San Salvi, l’ex convento di San Gaggio, il complesso di Sant’Agnese in via Guelfa, l’ex direzione Urbanistica di via del Castagno, palazzo Gerini in via Buonarroti, l’ex Mps Palazzo Sassetti, le ex Leopoldine in piazza Tasso e l’ex Convitto della Calza. Si sottolinei anche il fatto che, per molti di questi immobili, erano giunti al Comune le segnalazioni dei movimenti per la casa, al fine di utilizzare spazi vuoti di ampio respiro per dare un po’ di sollievo all’annoso e sempre più grave tema dell’emergenza abitativa.

“Ho rinnovato alla ministra Bernini la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale di Firenze a collaborare per individuare le migliori soluzioni possibili per reperire immobili pubblici e privati da destinare ad alloggi per studenti universitari – ha detto il sindaco Dario Nardella – per questo, abbiamo effettuato una prima mappatura degli immobili privati e pubblici potenzialmente utilizzabili per questo fine e già inseriti nello strumento urbanistico con questo tipo di possibile destinazione. Su alcuni di questi immobili, come l’area dei Lupi di Toscana e l’area di San Salvi, abbiamo già avviato le procedure per realizzare 267 alloggi complessivi, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Azienda per il diritto allo studio della Regione Toscana. Vogliamo approfondire tutte le possibili strade per arrivare all’obiettivo di incrementare il numero di alloggi universitari in città”.

Foto: la pianta dell’ex caserma dei Lupi di Toscana