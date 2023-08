Firenze – “Soddisfazione e conferma dell’impegno per la messa in sicurezza del territorio e specificamente della montagna e dei Comuni dell’Alto Mugello”. Eugenio Giani commenta la nomina a sub commissario per la ricostruzione in Toscana, firmata dal commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo. cessazione dell’incarico del Commissario straordinario e lo coadiuveranno, soprattutto. “Cessata la fase della primissima emergenza ora è il momento di intervenire per la ricostruzione. Ho già collaborato positivamente con il generale Figliuolo durante l’emergenza Covid”, ha aggiunto Giani, che ha ricordato anche il numero di frane – oltre 400, che hanno danneggiato la viabilità, sia delle strade comunali, che vicinali e provinciali in Alto Mugello.