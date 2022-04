Firenze – Con l’Alta Velocità di Trenitalia e con i treni regionali, in alcuni casi integrati con gli autobus, è possibile raggiungere molte spiagge italiane.

Per la Toscana, le località che aderiscono al G20 Spiagge sono: Bibbona, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, San Vincenzo e Viareggio. A questo link il dettaglio sulle località https://g20s.it/spiagge/ Nell’estate 2021, sulla costa Tirrenica i servizi Frecciabianca con i collegamenti diretti Torino – Roma e Milano – Roma hanno effettuato le fermate nelle località di: Massa, Viareggio, Pisa, Livorno, Cecina, Campiglia, Grosseto e Orbetello.

Per quanto riguarda il trasporto regionale è stato attivato l’Elba Link, il servizio combinato treno+nave per i porti dell’Isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).Mentre sulla Costa degli Etruschi tra Pisa e Grosseto l’Etruschi Line ha offerto 50 treni regionali al giorno con fermata nelle principali località della Costa Tirrenica. A questo si erano aggiunti sempre tra Pisa e Grosseto 8 treni diretti da/per Firenze e 14 da/per Roma.Particolare attenzione era stata riservata anche ai servizi regionali da Firenze per la Versilia con 111 collegamenti il sabato e 87 la domenica.

Non solo più treni, ma anche convogli più ecologici. I nuovi treni regionali Rock e Pop producono il 30% di emissioni in meno rispetto a un treno tradizionale e sono riciclabili fino al 97%. Offrono inoltre servizi aggiuntivi quali aree per bici al seguito con postazioni di ricarica per quelle elettriche e prese al posto per ricarica device e usb. L’offerta di Trenitalia per l’estate 2022 conterrà ancora più corse, insieme a soluzioni intermodali e accordi di promozione con strutture del territorio, che offrono benefit ai clienti che raggiungeranno le destinazioni turistiche con il treno.

Per favorire l’uso del treno per turismo Trenitalia ha realizzato una collana di travel book, di cui uno dedicato proprio alle spiagge e al turismo balneare.