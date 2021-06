Palazzuolo sul Senio – Un vasto fronte di ricerca si sta muovendo nei boschi dell’Alto Mugello, in località Campanara nel comune di Palazzuolo sul Senio, provincia di Firenze, per la scomparsa di un bimbo di due anni avvenuta in una casa isolata nei boschi del Mugello. a partecipare alle ricerche, circa duecento persone. Con il sopraggiungere del buio, si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco con termoscanner per le ricerche notturne.

Il borgo montano, a quanto risulta, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata. Ricerche sono in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri. Nel borgo abita una comunità ristretta, fra cui la famiglia del bambino. Secondo una prima ricostruzione, i genitori avrebbero messo a letto il piccolo e nel corso della notte non lo avrebbero più trovato.

Il bambino si chiama Nicola Tanturli nato a Borgo San Lorenzo il 28.09.2019. La sua foto è stata diffusa dalla Prefettura di Firenze,

Fra le ipotesi prese in esame come più probabili, quella che il bambino, per l’esattezza di 21 mesi, si sia allontanato autonomamente. A seguito della denuncia di allontanamento fatta dai genitori la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone disperse cui partecipano vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e volontari della protezione civile. Il territorio viene setacciato anche con un elicottero dei vigili del fuoco, con droni e con unità cinofile, sia con con cani molecolari che da ricerca, oltre all’aiuto dei paesani e di associazioni di volontariato.

Da stamane i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno setacciando le acque di un laghetto nei dintorni di Palazzuolo sul Senio. Al termine delle ricerche, è stata esclusa l’ipotesi che il piccolo possa essere scivolato nelle sue acque.

Foto: Prefettura di Firenze