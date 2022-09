Firenze – Alzheimer, la diagnosi sconvolge e ci vuole tempo per riprendere fiato. E’ quel tempo, quei pochi secondi sospesi, che danno l’immagine di tutto ciò che si perderà, per i famigliari e per le vittime di questo inquilino silenzioso e venefico.

Eppure, non tutto è perduto e scoppia la piazza, quella bellissima e senza veli di della Santissima Annunziata a Firenze, solare e accogliente con quei due ordini di gradini e le logge affacciate l’una davanti all’altra che dicono venite, sedetevi, parlate, scambiatevi parole e amicizia. Non poteva che essere così, lì dentro in mezzo agli altri, sotto il cielo popolato di nuvole soffici di settembre e fra le braccia dell’estate anomala e ormai già ordinaria del cambiamento climatico, il sabato della festa, secondo giorno dopo l’apertura di venerdì, la festa dell’Alzheimer.

Sì, perché se l’inquilino silenzioso non si combatte con i soliti metodi lo si può stringere all’angolo con la condivisione-inclusione partecipazione. Che sembrano parole politiche ma lì, fra Hendel e Staino insieme alla Maria Rosa, l’Anna e Venanzio, con la Grazia, Massimo e la Stefania, diventano quelle che sono, ovvero ciò che sconfigge la solitudine, il silenzio e il buio in cui l’inquilino lavora.

Tante le attività, gli incontri, gli scambi. Tante piccole isole formate dai gazebo con i gruppetti che chiedono e informano, i medici ad esempio che informano sulla natura del maligno paziente che si apposta per anni dentro e sbuca a poco a poco, nella smemoratezza della parola, nella prima dimenticanza di un gesto. Poi, c’è il test cognitivo, la necessità di sapere presto, prima, per capire come viversi la convivenza. Per sé e per chi è attorno, per chi accompagna. Ci sono i momenti di scambio di esperienze, di narrazione di storie, le proprie, da protagonisti o da comprimari.

E poi musica, teatro, performance, anche una bellissima mostra fotografica, dal titolo Chi non c’è, c’era: e c’è, una produzione Alzheimer Fest in collaborazione con Fondazione Roche e Fondazione Studio Marangoni. Fotografie di TerraProject (Michele Borzoni, Simone Donati, Pietro Paolini, Rocco Rorandelli). Poi, Tessuto Sociale (in piazza) La cura è sartoriale: installazioni, musica, danza, ritagli narrati e narranti di esistenze rifiorite. Di e con Guido Morgavi più la sua banda (compresa la Madonna Ilvania): Fernando Espinoza, Francesco Gigliotti, Sebastiano Morgavi, Silvia Morandi,Michele Fucich, Mara Lea Hon e il piccolo Louie; La pesca delle stelle, la luna in terra (e altre magie), ovvero Le creazioni di Marcello Chiarenza, le azioni da vivere insieme, in piazza; Medici senza camici, come sempre incontri per condividere e comprendere; The Doctor is In: medici pronti ad ascoltare e a dare risposte a chi ne ha bisogno A cura di Marco Trabucchi, Diego De Leo, Fabrizio Asioli, professionisti dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria; Salottino Alzheimer (Istituto degli Innocenti, e una postazione in piazza) dove L’Équipe del Centro di Ascolto, i collaboratori e gli amici di AIMA Firenze con i clown Billy (Sandro Picchianti) e Lola (Lis Grundmann) vi aspettano per un saluto, un colloquio volante, uno scambio di esperienze. Ancora, sempre in piazza, CORI (ANDOLI) le voci radunate dall’Associazione Canto Rovesciato e da Simone Faraoni si spargono a pioggia per tutta la festa. Fra loro i cori: Musiquorum, Mnemosine, Mirincoro; Badante Band, la musica quando meno te l’aspetti. Con i sax di Giacomo Downie e Susanna Crociani e domenica la tromba di Franco Baggiani; Defibrill_Attori, un grande collettivo di ragazzi fiorentini che sabato danno la scossa al Fest con musica e reportage; i Ritratti del Partito A, le elezioni (forse) non c’entrano: Laila Pozzo immortala i candidati (sani e meno sani) dello (S)Partito Alzheimer. i loro manifesti tappezzeranno la piazza in una partitura di volti…; Musei che abbracciano l’Alzheimer, da mane a sera: l’esperienza dei Musei italiani per l’Alzheimer, i laboratori creativi, le passeggiate ad arte (e magari al chiaro di luna); i tour nei musei di Firenze; L’Alfabeto della Cura, (Istituto degli Innocenti) Dalla A di armonia alla Z di zaino: viaggiando (con uno smartphone gigante) tra le parole chiave del dopo pandemia. Un progetto della Fondazione Vaglietti Corsini Onlus, che sabato sera è diventato spettacolo; Il gemello di Marco Cavallo, in piazza gli Ortolani Coraggiosi fanno galoppare un simbolo di libertà (con Giuliano Scabia invisibile cavaliere); uMani la solidarietà è l’anima dell’anima: l’installazione migrante di Flavio Pagano torna alla festa degli smemorati, dopo 15.000 km su e giù per l’Italia: perché qui l’uManità è di casa; Un Filo di … Lana e colori da Barberino del Mugello a Firenze: così fioriscono le città; Le Regine, (Istituto degli Innocenti) Venti donne, venti quadri, venti ritratti (e un filmato folgorante).

Torna il progetto apripista del fotografo Eros Mauroner Il Cine-Fuorum (Istituto degli Innocenti, Salone Brunelleschi) Piccola rassegna di film e documentari (mai rassegnati); La stanza del Sollievo (Istituto degli Innocenti) Per rilassarsi, dimenticarsi, ricaricarsi. Uno spazio Snoezelen all’Istituto degli Innocenti. Con Giorgia Monetti e i professionisti di Persona al Centro; Il Giardino portatile (in piazza) Un angolo verde dove zappettare zampettando; Insieme We Can(e) Giochi e attività con i cani. Sabato saranno presenti e scodinzolanti: Rifugio Valdiflora, Associazione HumAnimal, Scuola Delfino. Domenica: pet activity a cura del Comune di Montevarchi; Occhio al gioco, Ludoteca all’aperto per ogni età (con Laura Guidi Giovani nel tempo). E “Metti a Fuoco.

Gioco di abilità per menti di ogni età” con Leonora Chiavari; Magie sonore e Scarti aziendali, Laboratori musicali con Antonio Testa e lo zampino (riciclato) di Re Mida; Caccia al Tesoro Scacciapensiero, Senza stress (con il QR code). Un progetto di Bianca Ceccarelli e Paola Chinchero; La valigia dei ricordi, da fare e disfare al momento: laboratorio sulla memoria portatile, ideato da Cooperativa Paloma 2000 in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design Milano; Passeggiate, oggi domenica dalle 9 alle 10 a cura dell’associazione culturale L’immaginario; in piazza anche la Piccola Libreria del Fest, titoli vecchi e nuovi (a cura di Bonadonna Libri). Per L’Oasi del Caffè, anche oggi domenica dalle 10 alle 20, presso Libri Liberi (l’associazione che ha dato vita al più antico Caffè Alzheimer di Firenze) in via San Gallo 25 (a 500 mt da piazza della Santissima Annunziata) un’ansa del fiume dove riposarsi tra libri e caffè.

A cura di Elisabetta Olobardi Tango e Tagliando, ovvero veloce check up del tuo benessere cognitivo e sociale: un appuntamento tutto per te a cura di Elena Poli con i neuropsicologi della cooperativa Nomos, che organizza anche laboratori occupazionali, musicoterapia e imperdibili momenti di tango. Tutto ciò rappresenta gli appuntamenti fissi, mentre per il programma dettagliato di oggi, domenica, ultimo giorno, ecco il link: https://www.alzheimerfest.it/wp-content/uploads/2022/08/fest-31-08.pdf

Segnaliamo solo, per oggi domenica 11 settembre, giornata conclusiva della festa che è partita venerdì scorso, un cambiamento di programma e un evento in più: il primo, recuperato da ieri, si terrà in piazza, La cultura dell’accordo, centrato su emotività e mobilità, pedagogia teatrale e dinamica del respiro per malati e caregiver, in una relazione biunivoca che da interlocutori porta a essere inter-attori, con Dante Carbini e Rita Pezzati (Ginco, Gruppo Invecchiamento consapevole). Dalle 11.30 al Salottino Alzheimer in Sala Poccetti), Mangiar bene: un piacere, un diritto, una cura L’importanza di un’alimentazione adeguata.

Con Gabriele Siciliano, Simona Miniati, Salvatore Cosciarelli, Giovan Battista Varoli, Vincenzo Rizzo, Michela Mei, Gianfranco Paccione.