AREZZO – Mercoledì 25 novembre 2020, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’associazione culturale Art-Ecò di Arezzo diretta dalla pittrice Mariangela Baldi promuove la mostra collettiva on line “Amare è un’altra cosa”, che coinvolge 50 artisti da tutta Italia.

L’evento è in favore dell’associazione Pronto Donna, organizzazione nata nel 1989, formata da volontarie che operano in rete con altre associazioni e istituzioni per offrire tutela alle donne che subiscono violenza di genere.

Pronto Donna risponde a richieste di aiuto e sostegno da parte di persone in difficoltà, avvalendosi anche della collaborazione di professioniste quali legali e psicologhe. L’associazione offre inoltre uno spazio dove le donne possono confrontarsi con il problema della violenza e un luogo di ascolto e di sostegno concreto alle loro scelte per costruire un percorso di libertà.

Le opere esposte hanno come filo conduttore il mondo femminile e la violenza di genere, ma sono eseguite con vari stili e tecniche.

Tutti i lavori potranno essere visionati fino al 31 dicembre 2020 nelle pagine facebook di Art-Ecò e Pronto Donna, e nel sito di quest’ultima www.prontodonna.it.

Le opere sono in vendita e il 40% del ricavato verrà devoluto alle attività del centro antiviolenza.