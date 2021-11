Firenze – Il Comune di Firenze ottiene il riconoscimento “Gold” per la gestione climatica in ambito comunale, unica città di maggiori dimensioni in Italia a raggiungere questa eccellenza su 1700 comuni europei virtuosi che partecipano al programma.

E’ l’European Energy Award in corso a Ravensburg, al quale ha partecipato oggi online l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re. La certificazione European Energy Award è lo strumento internazionale di gestione della qualità sui temi climatici messo a punto per enti locali che intendono contribuire allo sviluppo urbano attraverso processi e politiche sostenibili, conosciuto in Italia anche come ‘Comune clima’ (www.european-energy-award.org).

“Il riconoscimento Gold per Firenze nel corso dell’assemblea di Ravensburg aperta dai Ursula Von der Leyen – ha detto l’assessore Del Re – rappresenta una tappa significativa e un ulteriore stimolo per il Comune di Firenze a rispondere alle sempre più pressanti necessità del pianeta e dei propri cittadini per una città sostenibile, innovativa e inclusiva. Siamo l’unico comune italiano di grandi dimensioni a ottenere questo riconoscimento di eccellenza, con il Comune di Montaione quale altro unico comune del nostro territorio regionale toscano: un importante passo avanti rispetto all’argento che avevamo ottenuto nel 2016 che conferma la validità delle azioni messe in campo dall’amministrazione in materia ambientale”.

Tra gli oltre 1700 comuni europei virtuosi che partecipano al programma solo 100 sono stati certificati ‘Gold’ e Firenze è il comune italiano di maggiori dimensioni e capoluogo che raggiunge questo livello di eccellenza nella gestione climatica in ambito comunale. Nell’area metropolitana fiorentina, riconoscimento anche per il Comune di Montaione.

Foto: Cecilia Del Re