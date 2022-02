Bruxelles – La Presidente von der Leyen e i Commissari Vălean e Sinkevičius rappresenteranno la Commissione al One Ocean Summit di Brest, Francia. Organizzato sotto la presidenza francese del Consiglio da oggi a venerdì 11 febbraio, il vertice intende mobilitare la comunità internazionale affinché adotti misure volte a preservare e sostenere oceani sani e innalzare il livello collettivo di ambizione di detta comunità sulle questioni marine.

La Presidente von der Leyen interverrà in merito all’azione comune dell’UE per preservare gli oceani. Tale intervento, che costituirà una parte essenziale del contributo dell’UE al vertice, avverrà in occasione del segmento ad alto livello, nel quale il presidente Emmanuel Macron riunirà capi di Stato o di governo, leader delle istituzioni multilaterali, dirigenti d’impresa, politici e rappresentanti della società civile allo scopo di assumere impegni. Il discorso della Presidente von der Leyen potrà essere seguito in diretta venerdì alle 10.30 su EbS.

La Commissaria Vălean, responsabile per i Trasporti, sarà a Brest il 10 febbraio e pronuncerà un discorso di apertura al forum sull’ecologizzazione dei corridoi marittimi, in cui discuterà del ruolo dell’innovazione e delle alleanze industriali nella decarbonizzazione del trasporto marittimo, nonché al forum sulla transizione verde delle città portuali.

Giovedì 10 febbraio il Commissario Sinkevičius, responsabile per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, interverrà alla tavola rotonda “Un’Europa degli oceani” e pronuncerà un discorso di apertura al forum “Regioni costiere — 200 milioni di utenti del mare”, che si terrà l’11 febbraio.