Firenze – Il dato delle 19 che riguarda l’affluenza alle urne nei 31 comuni toscani in cui si tengono le amministrative (si finirà di votare domani lunedì 4 ottobre, orario dalle 7 alle 15) è pari al 36,40% degli aventi diritto, mentre è del 20,26% l’affluenza alle urne, alle 19, per le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale Toscana 12.

Ricordiamo i comuni in cui si vota: provincia di Arezzo, 4 Comuni: Anghiari, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Sansepolcro; in provincia di Firenze: 2 Comuni: Reggello, Sesto Fiorentino; in provincia di Grosseto: 6 Comuni: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano; in provincia di Livorno : 1 Comune: San Vincenzo; in provincia di Lucca: 5 Comuni: Altopascio, Massarosa, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza; in provincia di Massa Carrara: 3 Comuni: Bagnone, Montignoso, Pontremoli; i provincia di Pisa: 4 Comuni: Buti, Castellina Marittima, Santa Luce,Vecchiano; in provincia di Prato: 1 Comune: Carmignano; in provincia di Pistoia : 2 Comuni: Abetone Cutigliano, Larciano; in provincia di Siena: 3 Comuni: Chiusi, Monticiano, Trequanda.

Alle amministrative si aggiungono le elezioni suppletive per la Camera, che interessano il collegio uninominale Toscana 12, cui appartengono tutti e 35 i comuni della provincia di Siena.