Parigi – Volete un’analisi dei costi-benefici del vostro rapporto amoroso, se vale la pena battersi per non perdere il vostro amore o volete valutare l’utilità di un vostro incontro? Niente paura, ci pensa Nanaya, il primo algoritmo di predizione dell’amore inventato da un ingegnere spaziale della Nasa, Rashied Amini. Nanaya non è nato per caso: Amini lo ha creato per cercare di salvare la sua relazione che traballava per i dubbi che la sua partner, pur innamorata, nutriva sull’opportunità di prolungarla all’infinito. Per convincerla del valore del loro legame si è messo subito al lavoro, forte delle sue conoscenze professionali alla Nasa dove stava studiando la concezioni delle basi sulla Luna e su Marte, progetti in cui si devono gestire soprattutto le incertezze. Un po’ come nei rapporti umani dove difficilmente ci si avventura senza incognite.

Rashid Amini, scrive la rivista americana Wired, ha così concepito Nanaya quantificando le molteplici incognite associate alla vita amorosa. Il sito propone gratuitamente un test di personalità e uno di predizione. Per 9 dollari puoi accedere a servizi più elaborati. Nanaya, lanciato nel 2016, conta ora centinaia di migliaia di clienti e può vantare una base di dati unica al mondo in questo campo. Anche perché Nanaya propone un questionario molto più ampio di quello dei siti di incontri con domande che esplorano anche la vostra vita sociale e professionale o addirittura la distanza che si deve percorrere da casa al lavoro.

“Chiedo ai miei clienti con quale frequenza prendono i mezzi pubblici perché ho scoperto, spiega l’ingegnere, che chi usa regolarmente i trasporti pubblici impiega quattro mesi in meno a trovare un partner di chi non li utilizza. Le grandi città poi possono portare alla “paralisi di decisione” mentre quelle più piccole favoriscono “selezioni rapide”. La professione poi in cui si resta meno a lungo senza anima gemella è quella dell’agricoltore. Tra le specialità di Nanaya vi è quella di fornire indicazioni sul momento ideale di formare una coppia o di avvertirvi che è giunta l’ora di accasarsi perché le gioie del celibato si stanno esaurendo.

“Quello che auspico è che Nanaya venga utilizzato soprattutto per allargare il proprio orizzonte, sviluppare la conoscenza di sé stessi e prendere coscienza di non aver preso in considerazione la situazione nel modo giusto” ha spiegato Amini che, nonostante il successo incontrato dal sito, ha preferito continuare ad accompagnarlo senza abbandonare il suo incarico alla Nasa. Abbandonato dalla sua partner, ora l’ingegnere spaziale è alla ricerca di nuovi amori ma, a quanto lui stesso ammette, senza consultare il suo sito convinto da esperto in matematica che gli affari del cuore non sono sempre quantificabili.

Foto. Rashied Amini (Twitter)