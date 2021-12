Firenze – Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, torna il servizio di anagrafe a casa per il rilascio della carta d’identità elettronica a persone inamovibili dalla propria abitazione o da strutture sanitarie.

“Abbiamo riattivato il servizio che eravamo stati costretti a interrompere per motivi di sicurezza sanitaria legati alla pandemia – ha detto l’assessore all’Anagrafe Titta Meucci – il rilascio della carta d’identità elettronica per persone impossibilitate a recarsi presso i punti anagrafici decentrati per motivi di salute potrà quindi avvenire direttamente presso il domicilio degli interessati: sarà necessariamente richiesta da parte dell’ufficiale d’anagrafe l’esibizione del Green Pass a tutte le persone presenti in casa al momento dell’appuntamento”.

Il servizio, limitato al solo rilascio di Carta di identità elettronica, è riservato a persone inamovibili presso la propria abitazione o ricoverate presso strutture ospedaliere o sanitarie, impossibilitate a recarsi presso i Punti anagrafici decentrati per la richiesta di emissione della Carta di identità per la quale è necessaria la presenza fisica dell’intestatario.

L’accesso al domicilio del richiedente è subordinato al possesso e alla esibizione del Green Pass sia del richiedente che delle persone presenti al momento dell’appuntamento. Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie o socio sanitarie (ospedale o Rsa) l’ingresso dell’ufficiale di anagrafe sarà subordinato al rispetto delle norme stabilite per l’accesso a tali strutture. All’accesso presso l’abitazione del richiedente, l’ufficiale di anagrafe sottoporrà alla firma di uno dei soggetti presenti, la dichiarazione sostitutiva in materia anti-covid. Il personale incaricato del servizio si recherà presso la dimora del richiedente (abitazione o struttura socio- sanitaria) entro i 60 giorni dalla data della richiesta. La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione medica attestante l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impssibilità temporanea non inferiore a 60 giorni contestualmente a documentazione che attesti l’urgenza.

Per usufruire del servizio, un familiare o altra persona designata potrà presentare domanda di accesso al servizio domiciliare recandosi allo sportello in Palazzo Vecchio, su appuntamento telefonico al numero 0552768373 nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì dalle 12 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: giuseppe.cacosso@comune.fi.it