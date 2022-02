Firenze – Torna il servizio anagrafico domiciliare per i cittadini che non si potessero recare, per svariati motivi,agli sportelli del servizio stesso. Lo ha annunciato oggi, 21 febbraio, in Consiglio comunale l’assessora all’Anagrafe Titta Meucci. “Pur non rientrando tra i servizi essenziali – ha detto Meucci- il servizio anagrafico domiciliare è svolto dal Comune di Firenze ormai da molti anni, per rispondere alle richieste dei propri residenti in difficoltà, impossibilitati a recarsi agli sportelli dei Punti anagrafici decentrati. Un servizio a causa della pandemia, che era stato riattivato a novembre scorso non essendo stata più prevista dai ‘decreti Covid’ alcuna proroga della validità delle carte di identità, nel rispetto di tutte le disposizioni per il contenimento del contagio. Purtroppo, per la nuova fase pandemica legata al diffondersi alla variante Omicron, il servizio è stato poi nuovamente sospeso dopo poche settimane, anche perchè in molte strutture sanitarie non era più consentito l’accesso da parte di terze persone. Soltanto in questi giorni, con la diminuzione dei casi di contagio e con l’allentamento delle misure di contenimento di diffusione della pandemia, è stato possibile programmare la riattivazione del servizio.Già da oggi saranno ripresi i contatti con le famiglie delle persone che necessitano dell’intervento domiciliare, che nel mese di novembre avevano già contattato l’ufficio. Conseguente, la data di ripresa del servizio sarà comunicata sulla rete civica del Comune di Firenze, alla pagina ‘Anagrafe a casa’, con indicate le modalità di richiesta per l’attivazione dell’intervento”.