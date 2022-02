Firenze – Il cambio di residenza a Firenze ora si fa online: il capoluogo toscano è stato individuato dal governo tra le città apripista per la sperimentazione del nuovo servizio digitale, da estendere poi al resto d’Italia. Il servizio è attivato attraverso il portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). La prima fase di applicazione durerà circa due mesi, al termine della quale il servizio sarà gradualmente esteso a tutti i comuni italiani.

La nuova modalità consente ai cittadini il cambio di residenza per il trasferimento a Firenze da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e il cambiamento di abitazione nell’ambito del territorio del Comune di Firenze. “Firenze è tra i comuni apripista per la sperimentazione del nuovo servizio di cambio di residenza online – hanno detto le assessore all’Anagrafe Titta Meucci e all’Innovazione Cecilia Del Re -. Potremo così testare il funzionamento della piattaforma e segnalare al governo e ad Agid eventuali aggiustamenti. Un passo importante e atteso dai cittadini che, a regime, andrà a velocizzare i tempi e a rendere sempre più efficiente il sistema, digitalizzando ulteriormente il rapporto tra amministrazione e cittadino”.

Video: Florence TV – Città Metropolitana di Firenze