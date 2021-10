Firenze – Tre giorni dedicati alle tecnologie e alle iniziative messe in campo per proteggere la Terra. Anche ANBI Toscana (Associazione nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue) partecipa a Earth Technology Expo, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 13 al 16 ottobre: un’esposizione delle applicazioni tecnologiche in corso e dell’innovazione previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU. ANBI Toscana sarà presente con uno stand dove i sei Consorzi di Bonifica regionali daranno voce alle proprie attività a tutela dei corsi d’acqua della Toscana, ma anche a progetti innovativi e iniziative che mettono al centro l’ambiente.

Tra gli appuntamenti in programma ecco anche, il 14 ottobre (ore 14), “La manutenzione dei corsi d’acqua fra sicurezza e tutela dell’ambiente” un’iniziativa dedicata ai progetti dei Consorzi di Bonifica della Toscana in tema di manutenzione “gentile”. Un focus dedicato alle buone pratiche messe in atto per mantenere in sicurezza i corsi d’acqua in maniera sostenibile e sempre volta alla tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi.

Organizzato da ANBI Toscana in collaborazione con i più importanti atenei della Toscana e con il Cirf (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), l’evento vedrà la partecipazione di Marco Bottino presidente di Anbi Toscana, Federico Preti dell’Università di Firenze, Antonio Felicioli e Francesca Coppola dell’Università di Pisa, Leopoldo De Simone dell’Università di Siena, Gianfranco Censini geologo di Georisorse Italia. Modera Martina Bencistà del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.