Firenze – Continua il caldo torrido su Firenze. Codice rosso per temperature elevate per le giornate di oggi e domani, previsione confermata per dopodomani mercoledì 20 luglio. È quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione.