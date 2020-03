Viareggio – Sulla scia di quanto sta avvenendo in tutta Italia, Matteo Moriconi, agente immobiliare di Lido di Camaiore e spesso nostro segnalatore fotografico, ho deciso di realizzare una serie di foto con soggetto alcuni dei luoghi più significativi della #Versilia per reagire all’emergenza “Corona Virus”, mostrando a tutti le bellezze della nostra zona attraverso il messaggio: #AndràTuttoBene

“Bisogna essere uniti più che mai in questo momento – dice – ma sopratutto ricordiamoci che per tornare alla normalità è necessario rispettare le regole per primis STANDO A CASA ed uscendo solo in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute cosi come è stato detto nel decreto ministeriale #IORESTOACASA.”