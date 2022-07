CITERNA – Dal 9 al 25 luglio 2022 la Sala degli Ammassi, in Corso Garibaldi 26/30 a Citerna (PG), ospita “Fairy tales”, personale di pittura di Andrea Ciotti.

Sabato 9 luglio, dalle ore 18, l’inaugurazione ufficiale. L’evento espositivo, patrocinato dal Comune di Citerna, sarà poi visitabile a ingresso gratuito tutti i giorni, con orario 10-12 e 15-18,30.

LA MOSTRA

Torna a esporre in Valtiberina uno dei talenti della vallata più apprezzati della sua generazione, Andrea Ciotti. Il chitarrista e pittore biturgense sceglie per l’occasione uno dei luoghi più suggestivi di Citerna, la Sala degli Ammassi, dove verrà presentata una serie recente che indaga il paesaggio, tema da sempre caro all’artista.

Uno spazio espositivo così magico si rivela il luogo adatto per presentare tante “fiabe” della natura dipinte a olio, nelle quali si nota l’utilizzo sempre più consapevole della spatola, che permette di enfatizzare il colore e di far emergere dai quadri la materia.

Con “Fairy tales”, che ha già avuto un’anteprima alla Wellbeing di Padova nella recente primavera, Andrea Ciotti propone la sua maniera originale di “sentire il paesaggio” per trasmettere all’osservatore gli elementi vivi dell’ambiente e i mutamenti delle stagioni. Ammirare le opere diventa così un’esperienza multisensoriale, che va oltre l’apparenza visiva.

L’arte di Ciotti è un lavoro, come lo definisce lui, “di ricerca, scoperta e riscoperta di sacri luoghi dell’anima”, in cui l’artista realizza dipinti vibranti che ricordano all’essere umano l’importanza di un dialogo alla pari con madre natura.

L’ARTISTA

Andrea Ciotti è nato a Sansepolcro (AR) nel 1984. Musicista e pittore, nel 2007 ottiene il diploma di chitarra con il massimo dei voti all’Accademia Musicale “Lizard” di Fiesole. In seguito approfondisce i suoi studi, partecipa al “Berklee Summer School” organizzato per Umbria Jazz e a vari seminari con musicisti di fama mondiale. Collabora con artisti nazionali e internazionali. Dopo aver insegnato per anni chitarra nelle scuole di musica della provincia di Arezzo, attualmente lavora a Padova, dove porta avanti la sua attività musicale in ambito educativo e terapeutico.

In parallelo Ciotti sviluppa un percorso pittorico che incontra crescenti apprezzamenti di pubblico e critica. Dopo la prima formazione con due maestri della Valtiberina come Annamaria Veccia e Riccardo Antonelli, a Padova approfondisce lo studio del ritratto con i corsi di OndaCreativa. Negli ultimi anni Ciotti ha esposto in numerose mostre collettive in tutta Italia, conseguendo riconoscimenti come il “Pennello d’Oro” a Fighille Arte 2019.

Tra le diverse mostre personali sono da ricordare “Monochronic” del 2019 a Palazzo Pretorio di Sansepolcro (AR), “Il mare visto dalla luna” al Museo Santa Croce di Umbertide (PG) del 2020 e “Monochrono” alla Galleria ArteArte di Ostiglia (MN) del 2021. Delle sue opere si sono interessati giornalisti e critici, con articoli apparsi su varie testate e cataloghi d’arte.

www.andreaciottiart.com