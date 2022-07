Livorno – Un motociclista di 52 anni, residente a Cascina (Pisa), è morto nella tarda serata di ieri in incidente stradale sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno in seguito a una caduta dopo che si è trovato di fronte un animale, probabilmente un capriolo, entrato all’improvviso in carreggiata. L’incidente è accaduto sul tratto Livorno Centro in direzione Firenze intorno alle 22.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs di Livorno, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Oltre al 118 è intervenuta la polizia stradale che ha deviato il traffico e avviato gli accertamenti per determinare la precisa dinamica dell’inc