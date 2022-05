Firenze – “L‘incerto destino dell’ uomo planetario – Tra guerra e pace, tra oppressione e libertà” è il titolo del Convegno “Se vuoi la pace prepara la pace 2022” (dedicato a Ernesto Balducci, nel centenario della nascita), promosso dal Consiglio Regionale e da “Testimonianze” (in collaborazione con il Comune di Firenze, con la Fondazione Finanza Etica e con la Fondazione Balducci), il 18 maggio e 19 maggio, a firenze.

Il 18 Maggio, in Palazzo Medici Riccardi (Via Cavour, 9), alle 15,30, nella Sala Luca Giordano, con Andrea Bigalli, Marcello Flores, Riccardo Noury, Anna Sarfatti e Severino Saccardi , in una Tavola Rotonda (presieduta da Stefano Zani ) sul tema: dossier diritti umani.

Il 19 Maggio, alle 9,30, all’ (via Cavour, 4), all’ Auditorium del Consiglio Regionale con Giorgio Beretta, Gianni Criveller, Marta Dassù e Gigi Riva, in una Tavola Rotonda su “Anni 2000: un mondo in armi” (presieduta da Simone Siliani).

Il pomeriggio , ore 15,30, sempre all’Auditorium del Consiglio Regionale, con Massimo Livi Bacci, Luigi Manconi, Vannino Chiti, Domenico Bilotti, in una Tavola Rotonda su “migranti e profughi nell’eta della guerra e dei cambiamenti climatici (presieduta da Giorgio Federici).

Interventi di saluto (del 18 Maggio) dell’ assessore al dialogo interreligioso e alla cultura della memoria del Comune di Firenze, della presidente della Commissione cultura del Consiglio Regionale, di Andrea Cecconi (presidente Fondazione Balducci) e di Roberto Mosi (presidente Associazione culturale “Testimonianze”.

Interventi di saluto (del 19 Maggio): vicepresidente del Consiglio Regionale.

Conclusioni del Convegno: Severino Saccardi (direttore di “Testimonianze” ) e Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.