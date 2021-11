Firenze – Il 5 novembre prossimo cade il 44° anniversario della morte di Giorgio La Pira avvenuta nel 1977. Come tradizione, l’anniversario verrà ricordato con una Messa alle ore 18 nella chiesa di San Marco, dove si trova la sua sepoltura.

A presiedere la celebrazione eucaristica sarà quest’anno il Segretario generale della Congregazione per le Cause dei Santi, l’arcivescovo mons. Fabio Fabene, che ha il compito di vagliare le procedure di Beatificazione e Canonizzazione fra le quali è in corso la causa di beatificazione dell’ex Sindaco di Firenze. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche del «sindaco santo» di Firenze, dichiarandolo venerabile.

L’evento acquista pertanto una rilevanza particolare in vista della possibile beatificazione di La Pira. Alla celebrazione parteciperanno esponenti del mondo religioso fiorentino e rappresentanti delle istituzioni (indicarne alcuni).

In occasione della Messa la Fondazione Giorgio La Pira distribuirà un librettino che contiene la trascrizioni di appunti a carattere autobiografico che La Pira aveva scritto alla fine degli anni Cinquanta.

Foto: Giorgio La Pira con Aldo Moro