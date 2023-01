Firenze – In Toscana aumentano i procedimenti penali, ma calano del 23% gli omicidi volontari sono in calo. Preoccupazione desta “il preoccupante emergere di baby gang, sistematicamente dedite alla prevaricazione di coetanei con metodologie violente e con variegate manifestazioni, predatorie, persecutorie, lesive”.

Questi i dati principali della relazione sull’attività delle procure toscane fatta dalla PG facente funzioni della Corte d’appello di Firenze Luciana Piras all’apertura dell’anno giudiziario 2023.

In aumento rapine, estorsioni e furti, e anche i reati di riciclaggio e truffa mentre calano i procedimenti per usura. I procedimenti per rapina sono stati 1.609 (erano state 1.340, +20,07%), 23.385 per furto aggravato (+17,17% rispetto alle precedenti 20.343), 1.005 estorsioni (erano state 805, +24,84%). Impressionante l’aumento del 70,32% dei furti in abitazione, passati da 822 a 1.400.

Per quanto riguarda gli omicidi tra l’1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sono stati iscritti per omicidio volontario 20 procedimenti a carico di persone note, a fronte dei 36 del precedente anno, e 31 procedimenti a carico di ignoti, rispetto ai 31 dell’anno scorso, per un totale di 51 procedimenti rispetto ai 67 dell’anno precedente.

Per il reato di tentato omicidio volontario si registra invece un visibile aumento delle iscrizioni, essendosi registrate 52 iscrizioni a carico di noti, rispetto alle 42 dell’anno precedente, e 15 a carico di ignoti, a fronte delle otto dello scorso periodo, con un complessivo incremento del 34%

Ma è l’aumento delle azioni criminali delle baby gang che è stato molto enfatizzato dalla magistrata. È allarme lanciato dalla pg facente funzioni della Corte d’appello di Firenze Luciana Piras nella relazione sull’attività delle procure toscane all’apertura dell’anno giudiziario 2023.

“E’ persistente la presenza di aggregazioni giovanili dedite alla commissione sistematica di reati-fine che hanno come precipuo obiettivo la contrapposizione violenta con altri gruppi e l’acquisizione di una sorta di egemonia nell’universo giovanile di un determinato contesto territoriale”, ha detto.

Preoccupa anche delle violenze sessuali compiute da minori, che passano da 39 (precedente relazione) a 45 procedimenti nei confronti di minorenni noti. L’analisi delle fattispecie – ha sottolineato la dottoressa Piras – porta a ritenere che tali gravissime forme di devianza minorile si nutrano ancora oggi di una inadeguata introiezione del significato della sessualità, vissuta talora dai giovani di sesso maschile in senso predatorio, “consumistico” e “sessista”.

Secondo la Pg “anche sotto questo profilo, la scuola, gli enti intermedi, le famiglie, debbono riflettere e produrre uno sforzo maggiore per favorire una più intensa introiezione del valore assoluto dei sentimenti, del rispetto e del primato della persona, della parità di genere, della inderogabile necessità del consenso per il compimento di atti sessuali”.

Nella foto il Sindaco Nardella, Margherita Cassano presidenteaggiunto della Suprema Corte di Cassazione e il Cardinale Giuseppe Betori. (Foto Ufficio stampa Comune di Firenze)