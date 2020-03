Firenze – In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Gruppo Sportivo Emilia comunica che l’importante gara a tappe denominata “Coppi e Bartali” in calendario dal 25 al 29 marzo è stata annullata (in passato, una volta, ha fatto tappa anche a Firenze con arrivo al Campo di Marte).

I promotori, unitamente a quelli che organizzano il G.P. Industria ed Artigianato a Larciano di Pistoia che avrebbe dovuto disputarsi domenica prossima, si sono già attivati per ricollocare le due gare nel calendario internazionale 2020.