Pisa – Si è tenuto sabato 10 settembre alle 16.30 sulle acque dell’Arno, il Palio remiero con equipaggi misti della 67ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. La gara si è svolta su una distanza di mille metri, con partenza da Ponte della Cittadella e arrivo Scalo dei Renaioli.

Ad aggiudicarsi la competizione è stata Pisa seguita da Amalfi, Genova e Venezia.

E’ la seconda volta in assoluto che si svolge il Palio remiero con equipaggi misti. La prima volta era stata ad Amalfi, ad inizio giugno scorso: in quel caso ad aggiudicarsi la competizione era stata Genova, seguita da Pisa, Amalfi e Venezia. L’obiettivo, per le prossime edizioni della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, è quello di trasformare la gara con equipaggi misti in una competizione tutta al femminile.

Questa la composizione dell’equipaggio misto pisano:

Equipaggio Palio Remiero

TIMONIERE

Nicolas Crovetti

Ginevra Agostini

Simone Barandoni

Mirko Barbieri

Chiara Benevenuto

Alessandro Ciucci

Chiara Di Pede

Clara Massaria

Daniele Sbrana

Staff Tecnico

ALLENATORE

Massimiliano Landi

DIRETTORE TECNICO

Tommaso Antoni