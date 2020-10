Firenze – L’undicesima decima legislatura regionale si è aperta con una delle più tormentate sedute inaugurali viste a palazzo Panciatichi. Un po’ per i problemi tecnici di collegamento per far partecipare e votare anche chi come Cristina Giachi si trova in quarantena per il Covid 19, un po’ perché tormentate sono state le trattative per la presidenza e la composizione della Giunta.

Alla fine è salito sul seggio più alto è salito Antonio Mazzeo, del partito democratico, pisano, ingegnere già responsabile Organizzazione del Pd della Toscana. Ma ci sono volute due ore di sospensione della seduta appena cominciata per trovare la convergenza sul nome suo e su quello dei componenti dell’Ufficio di Presidenza. L’opposizione aveva lamentato il fatto che la maggioranza non aveva comunicato il nome del suo candidato.

Vicepresidenti sono stati eletti Stefano Scaramelli, Italia viva, senese, già presidente deal commissione sanità del precedente Consiglio e Marco Casucci della Lega di Arezzo. Consiglieri segretari Federica Fratoni, Pd già assessore all’Ambiente della giunta Rossi, pistoiese e Diego Petrucci pisano dei Fratelli d’Italia.

