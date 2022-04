Firenze – In occasione del proprio Congresso provinciale, la Federazione anziani e pensionati (Fap Acli) di Firenze che aderisce al sistema Acli, ha realizzato un’intervista con l’Assessora regionale al Welfare Serena Spinelli sui problemi della popolazione anziana duramente provata dalla pandemia, ma anche da difficoltà economiche e da questioni assistenziali, specie per quanto riguarda gli anziani fragili e non autosufficienti.

In occasione del Congresso che si terrà il 30 aprile a Firenze, il Segretario provinciale della Fap Sergio Parrini presenterà nel corso della sua relazione alcune proposte che emergono anche dal quadro della situazione effettuato con questa intervista all’Assessora Spinelli.