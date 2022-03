Firenze – Il lungo periodo dell’emergenza Covid ha messo in evidenza i problemi e le carenze che riguardano la popolazione anziana in Italia. A queste carenze cerca di porre un rimedio il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede tra le sei missioni anche quella sociale di inclusione e coesione con una dotazione di quasi 20 miliardi.

Si tratta di una questione da affrontare con grande attenzione perché riguarda l’assistenza degli anziani e quindi la promozione e lo sviluppo armonico dei territori e soprattutto delle città nei quali la crescita della popolazione anziana è stata particolarmente elevata negli ultimi anni.

Una delle iniziative che sono state presentate è la proposta di legge delega elaborata dalla Commissione “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza” istituita presso il Ministero del Lavoro e Politiche sociali e presieduta dall’ex ministro della Salute Livia Turco.

Il testo della proposta prevede “Linee guida nazionali per l’inclusione e la promozione dell’accessibilità delle persone anziane e fragili ai servizi e alle risorse del territorio”, sulla base delle quali costruire appositi Piani d’azione sul territorio. Sono previste forme innovative di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e anche misure di sostegno ai familiari conviventi impegnati nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente. Si stabilisce infine che sia adeguato ogni tre anni il Fondo per la non autosufficienza.

Promuovere le condizioni degli anziani diventa dunque un obiettivo essenziale soprattutto per una città come Firenze, che mostra uno dei tassi di invecchiamento più elevati in Italia. Per questo il Circolo Pd di piazza dei Ciompi insieme alla Donne Democratiche ha organizzato un incontro con Livia Turco (foto) per discutere sulla proposta di legge delega dal titolo “Norme legislative sulla dignità delle persone anziane”. Oltre alla presidente Turco, interverranno Sara Funaro, assessore all’Educazione e al Welfare del Comune di Firenze e Chiara Tozzi, della segreteria Spi Cgil, responsabile del progetto SPI NA, Sindacato pensionati Non Autosufficienza.

Introdurranno i lavori, dopo i saluti dei segretari del Circolo Pd Ciompi Santa Croce Umberto Giuseppini , a quello del Circolo di San Lorenzo Tommaso Cocchi e a quello del Pd cittadino Andrea Ceccarelli, il responsabile per la sanità toscana e consigliere regionale Andrea Vannucci e la portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della Toscana Tania Cintelli. Concluderà i lavori Brenda Barnini sindaca di Empoli, componente segreteria nazionale del Pd con delega al welfare. Modera Francesca Torricelli.

31 marzo 2022 dalle 18 alle 19,45 – Circolo Arci, Piazza dei Ciompi 11 – in presenza e in diretta Facebook sul profilo delle Donne Democratiche