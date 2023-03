Firenze – “Artigianato e Palazzo” l’evento internazionale che riunisce i personaggi e le migliori firme dell’artigianato artistico tradizionale tornano sul palcoscenico fiorentino, nella sontuosa cornice del Giardino Corsini torna dal 15 al 17 settembre 2023 e apre ai nuovi partecipanti, a chi ha fatto dell’artigianato e dell’arte la sua attività e la sua passione.

Fino al 26 maggio sono aperte sul sito le iscrizioni alla XXIX edizione della Mostra compilando l’apposito form: https://www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioniart23/.

Sabina Corsini e Neri Torrigiani, organizzatori dell’evento affermano: “Questo Bando ha rappresentato negli anni, per i nostri giovani “crafts”, l’occasione di trovare nuove opportunità di lavoro e di sviluppare sinergie tra di loro negli ambiti più disparati. E per tutti gli altri espositori, uno stimolo a rinnovarsi non rinnegando la priopria storia e a non guardare con diffidenza i linguaggi del mondo contemporaneo”.

In collaborazione con World Crafts Council Europe, per i giovani artigiani provenienti da tutta Europa, che intendono raccontare il loro talento e le loro attività innovative, è online il bando “Blogs & Crafts Europe 2023” che permetterà a dieci artigiani under 35, selezionati da un’apposita Giuria, di partecipare gratuitamente a questa nuova edizione di “Artigianato e Palazzo”, nello spazio rinascimentale delle Scuderie di Palazzo Corsini.

Al concorso possono partecipare anche influencer e talent, con iscrizioni aperte fino al 14 luglio, vicini alle tematiche dell’artigianato, lifestyle, moda e turismo che possono trasmettere contenuti testuali e multimediali. Per i partecipanti selezionati il gruppo Starhotels offre loro ospitalità. Ai vincitori, Fondazione Ferragamo darà l’opportunità di visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, alla scoperta del Made in Italy più genuino.

Gli interessati dovranno inviare la candidatura dal form online dal sito www.artigianatoepalazzo.it. con scadenza 26 maggio per gli artigiani e 14 luglio per influencer e talent.

Organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino Corsini, presieduta da Sabina Corsini in collaborazione con Neri Torrigiani, “Artigianato e Palazzo” è un evento che valorizza e tutela le eccellenze artigianali e riunisce artigiani italiani e stranieri, come ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento, orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure, ebanisti, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

ARTIGIANATO E PALAZZO 29° edizione

15/17 settembre 2023

dalle 10,00 alle 19,30

Giardino Corsini, Firenze

Via Il Prato, 58 – Via della Scala, 115