Firenze – Un calendario denso di eventi per la Fondazione Circolo Rosselli. Fra questi, venerdì 22 aprile alle 11, presso il Teatro Giotto di Vicchio, proiezione del film “Il giovane Pertini combattente per la libertà”, rivolto alle scuole ma aperto al pubblico. Saranno presenti Valdo Spini,Presidente Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e Stefano Caretti, direttore del “Centro studi Sandro Pertini” e vice presidente Fondazione Turati. Per l’accesso è necessario il green pass e mascherine FFP2. Si prosegue sabato 23 aprile con la presentazione, alle 17,30, del libro di Valdo Spini ““Sul colle più alto, l’elezione del presidente della Repubblica dalle origini a oggi” Solferino Ed., che si terrà in via Garibaldi sempre a Vicchio. Oltre all’autore, saranno presenti Filippo Carlà Campa, Sindaco di Vicchio, Sandra Pieri, Assessore alla Cultura, Bruno Becchi, studioso di Storia Contemporanea e il senatore Dario Parrini, Pres. Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. anche in questo caso, l’accesso sarà consentito previa presentaizone di green pass e con mascherina FFP2.

Venerdì 13 maggio, allo Spazio QCR, in via degli Alfani 101 rosso a Firenze, si terrà un incontro dibattito con il presidente dell’Associaizone Bancaria Italiana Antonio Patuelli, che sarà intervistato dalla direttrice della Nazione Agnese Pini, con Gabriele Canè, editorialista del QN. Preside Valdo Spini, Presidente della “Fondazione Circolo Fratelli Rosselli”. L’accesso sarà consentito fino a esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-Covid. È obbligatorio esibire il Green Pass. Per partecipare da remoto, richiedere il link alla segreteria della Fondazione:info@rosselli.org;fondazione. circolorosselli@gmail.com