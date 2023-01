Firenze – Un’ora e mezza da togliere il fiato. Colori, musica, adrenalina pura. Novanta minuti senza interruzioni con in scena i formidabili artisti di Le Cirque Worls’s Top Performers che da stasera all’8 gennaio si esibiranno al Tuscany Hall di Firenze. Dopo il già applaudito Alis, a Firenze sbarca Tilt, il nuovo spettacolo della compagnia. Diversi gli acrobati che provengono dal Cirque du Soleil, un marchio ormai conosciuto in tutto il mondo come sinonimo di grande professionalità. Dal Cirque du Soleil proviene anche il direttore artistico di Tilt, il maestro di acrobazie Anatoly Zalevskyy, vincitore di numerosi premi internazionali tra cui l’ambitissimo Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina.

Zalevskyy, impiegando le proprie risorse, ha fondato prima un centro di formazione destinato ai giovani per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e poi ha creato il collettivo Rizoma. E proprio all’interno di Rizoma ha selezionato gli artisti che completano il super cast di Tilt.

Gli acrobati del gruppo Rizoma fanno in pratica di trait d’union fra i vari numeri “stellati” In scena a Firenze la coppia SKATING JASTERS con fantastiche acrobazie sui pattini a rotelle. E ancora, potenza e abilità nel sensazionale numero di giocoleria di VITALII YARCHUK, NOEMIE

BEAUCHAMP, magnifica artista canadese qui impegnata in un nuomero aereo con catene, l’aerealista AURELIE DAUPHIN, specialista nei tessuti aerei ma anche trapezista, cantante, ballerina e coreografa. Se al team acrobatico RIZOMA è affidato il filo conduttore dello show, all’attore RICCARDO FORTE, cresciuto ne La Bottega di Vittorio Gassman, varie esperienze in teatro, cinema e televisione, è affidato il ruolo di maestro di cerimonia. Non solo. FORTE farà vibrare gli spettatori al suono della sua chitarra distorta suonata magistralmente.

E a chiudere lo show il direttore artistico Anatoly Zalevskyy con le sue formidabili acrobazie. Appuntamento dunque da stasera all’8 gennaio al Tuscany Hall..