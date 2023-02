Firenze – A Firenze per parlare di Diritti lgbtqia+, cittadinanza, contrasto ai privilegi e al divario di genere. L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio alle 18:00, presso 91C Coworking space, dove dialogheranno l’On. Laura Boldrini, la Consigliera Comunale di Milano Monica Romano, l’On. Emiliano Fossi candidato alla Segreteria regionale per la mozione Schlein e l’Assessora regionale Serena Spinelli. Con loro donne e uomini espressione di associazionismo e società civile attiva nel contrasto alle discriminazioni e alle diseguaglianze: Andrea Bigalli, Mauro Scopelliti, Eleonora Pinzuti, Mohamed Abu Elela, Salvina di Gangi, Senka Majda, Sandra Villavincencio, Simone Zetti, Stefania Collesei, Matias Mesquita, Donata Bianchi.

“La libera possibilità di ogni persona di affermarsi deve passare dalla libertà di definirsi, questo lo si può rendere possibile prima di tutto partendo dall’istituzione della carriera alias nelle scuole, nei servizi pubblici e sul luogo di lavoro. In un periodo dove recrudescenze fasciste mirano alle nostre libertà, dove ancora oggi si picchia o promuove l’odio, bisogna rispondere con fermezza e chiarezza”, si legge nella nota diffusiva dell’evento.

“In campo di tutele, servizi, diritti e cittadinanza non possiamo più permetterci di indugiare – dichiara Emiliano Fossi candidato alla Segreteria regionale del PD toscano – con forza e tenacia, per una società e una Regione più equa e attenta alle differenze, che devono essere viste come un potenziale di unicità che accresce la nostra pluralità umana”.

In foto, Laura Boldrini