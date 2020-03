Firenze – SB room è un progetto a cura di Sachiko Bradley, Maria Giulia Sala e Filippo Mannucci, tre progettisti specializzati in direzione artistica, interior design e design del prodotto, che nasce con lo scopo di creare qualcosa di appagante per i nostri sensi. L’inaugurazione dello spazio è avvenuta ieri, nella sede del viuzzo dei Bruni, 25, Firenze (zona Cure).

Uno spazio concepito per ospitare soprattutto architetti, interior designer e creativi a cui proporre un’attenta selezione di materiai, finiture, arredi, decoro e pezzi unici di design. Un luogo per dare vita alle proprie intuizioni, pensato per creare, trasformare e restituire qualcosa di speciale.

Un raccoglitore di energie creative, un “amplificatore” di idee, di vibrazioni positive, un club per esteti, all’interno del quale si possano scegliere materiali e soluzioni di arredo non convenzionali ed estremamente ricercate, ma allo stesso tempo capaci di incontrare le esigenze più disparate, mantenendo come focus primario l’attenzione alla qualità.

Lo spazio showroom/atelier si apre ed accoglie professionisti selezionati e creativi di ogni genere e a questo aggiunge una vera e propria attività di scouting per designer, artigiani ed artisti dando loro la possibilità di promuovere i propri prodotti e le proprie opere all’interno dello show room.

Un esclusivo club di creativi a cui gli ideatori metteranno a disposizione anche la loro decennale esperienza nel settore con consigli ed assistenza per la realizzazione dei propri progetti. Stesso servizio per tutti i privati che intendano dar vita ad un ambiente che li rappresenti al meglio e dove sentirsi sempre a proprio agio.

Gli esperti di SB room avranno il compito di interpretare le idee e creare unicità avendo come base l’intuizione e la visione unica dell’artista per realizzare progetti capaci di trasferire l’emozione creativa.

“Ruba come un artista” è il motto che rappresenta al meglio lo stimolo a cui SB room vuole dar vita. Essere capaci di captare nuove strade, essere colpiti da un dettaglio che sembra creato solo per noi, unire e raccogliere le influenze e gli stili di oggi e di ieri, ampliare la mappa della mente e attingere “all’infinito creativo”. Un progetto che nasce, perciò, dalla voglia di condividere, di creare un intreccio creativo a cui l’artista possa abbeverarsi trovando nuove strade e nuovi stimoli con cui rinvigorire la propria energia creativa per dare vita a forme uniche capaci di emozionare e continuare a trasmettere emozione nel tempo.