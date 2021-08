Firenze – Si chiude domenica 8 agosto l’edizione 2021 di Apriti Cinema, l’arena cinematografica estiva organizzata dall’associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del cinema La Compagnia di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi, inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. In programma il documentario In den Uffizien, di Corinna Belz e Enrique Sànchez Lansch, presentato in anteprima nazionale, alla presenza dei registi e del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

Il documentario racconta il “dietro le quinte” delle Gallerie degli Uffizi, uno dei più antichi musei al mondo, nel quale ogni compito diventa un rito, da ripetere con precisione e passione. Nel documentario si incontrano tutte le figure che rendono possibile, ogni giorno, la vita dell’antica e prestigiosa struttura museale: il direttore Eike Schmidt, i suoi assistenti, gli architetti, i custodi, il portiere. Tra le attività museali raccontate nel film, le trattative con l’artista britannico Antony Gormley per il posizionamento di una delle sue sculture, mentre la telecamera passa in rassegna e rende omaggio ai dipinti più preziosi esposti nelle sale aperte al pubblico, dalle opere di Sandro Botticelli a quelle di Artemisia Gentileschi. In den Uffizien è un documentario che racconta la storia e gli sforzi per proteggere una collezione unica al mondo, da conservare, preservare, e tramandare alle future generazioni.

Inizio della proiezione, ore 21.30; ingresso libero, fino ad esaurimento posti; accesso consentito previa l’esibizione del Green Pass.