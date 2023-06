Firenze – Torna il grande cinema all’aperto nel Piazzale degli Uffizi con l’arena estiva Apriti Cinema, che propone un ricco programma di film ed eventi – a ingresso gratuito – in una delle arene cinematografiche più belle del mondo. Middle East Now festival presenta la rassegna MIDDLE EAST NOW – SUMMER PICKS: una selezione di film, documentari ed eventi speciali dal Medio Oriente in anteprima assoluta per il pubblico fiorentino. Quattro martedì di proiezioni – 4, 11, 18, 25 luglio – alle ore 21.45 con ingresso libero, film in lingua originale con i sottotitoli in italiano e in inglese.

Programma

NOI DONNE IRANIANE di Sabina Fedeli e Anna Migotto

(Italia, 2023, 60’) v.o. persiano sottotitoli italiano

La morte di Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della “polizia morale” ha risvegliato più di quarant’anni di proteste contro la repressione nei confronti delle donne e di qualunque oppositore da parte del regime islamico. Questo intenso documentario raccoglie testimonianze esclusive dall’Iran, arrivate clandestinamente aggirando il blocco dei social e la censura, raccontate in prima persona da donne che hanno scelto di parlare superando ogni paura, affinché le loro parole potessero essere ascoltate da un Occidente troppo lontano dalle loro battaglie.

Presenta la serata dedicata all’Iran la giornalista e scrittrice Luciana Bors

11 luglio – ore 21.45

HARKA di Lofti Nathan

(Tunisia, Francia, Lussemburgo, Belgio, 2022, 90′) v.o. arabo sottotitoli italiano, inglese

Ali è un giovane tunisino che si guadagna da vivere vendendo benzina di contrabbando al mercato nero. Quando il padre muore improvvisamente, Ali è costretto a occuparsi delle sorelle e del loro sfratto imminente. In un’escalation di disperazione, il film dà voce a una generazione in lotta per la dignità e denuncia i soprusi e l’immobilismo della società tunisina. Presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, dove il protagonista Adam Bessa ha vinto il premio Miglior attore.

Con la partecipazione del Professore Alberto Tonini – Università di Firenze

18 luglio – ore 21.45

THE EXAM di Shawkat Amin Korki

(Germania, Iraq, Kurdistan, Qatar, 2021, 90’) v.o. curdo sottotitoli italiano, inglese

Erbil, Kurdistan iracheno. Rojin si sta preparando all’esame di ammissione all’università. Se fallisce, sarà costretta a sposarsi e farà la fine della sorella Shilan, oppressa da un marito conservatore. Per aiutare Rojin a realizzare il suo sogno di emancipazione, Shilan cerca di aiutarla con ogni mezzo necessario. Le due sorelle finiranno per scontrarsi con la vasta rete di corruzione che comprende tutti gli strati della società. L’ultima pluripremiata pellicola di uno dei più talentuosi registi curdi.

25 luglio – ore 21.45

EL ARENA di Jay B. Jammal

(Libano, Emirati Arabi, 2022, 78’) v.o. arabo, sottotitoli italiano, inglese

Ambientato sullo sfondo del degrado politico ed economico del Libano, della pandemia globale e della devastante esplosione al porto di Beirut del 2020, “El Arena” è il primo documentario ad accendere i riflettori sui temi caldi del Medioriente attraverso le rime di alcuni dei più talentuosi rapper arabi, che in Libano si sfidano in straordinarie “battaglie” di parole.

Anteprima italian