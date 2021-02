Firenze – Un escursionista di 45 anni è morto stamattina precipitando da un sentiero sul monte Tambura, sulle Apuane, in provincia di Massa Carrara. Secondo quanto emerso l’uomo, che viveva a Massa, sarebbe precipitato per circa 400 metri dopo essere scivolato nella parte alta del sentiero Cai via Vandelli, in località Resceto. Allertati Sast e l’elisoccorso, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono giunti personale della stazione di Massa del Soccorso alpino e le forze dell’ordine.