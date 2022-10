Barberino Tavarnelle – La sensazionale scoperta archeologica del team di archeologi impegnato nello scavo nel Comune di Barberino Tavarnelle, aperto da qualche settimana, fa sognare in grande. Lo scheletro ritrovato, insieme ad altri materili come vasellame, fa intuire che siamo di fronte a un’area archeologica di grande estensione e di impatto storico rilevante. Per di più in un luogo, quello delle Pieve di San Pietro in Bossolo, che presenta già altre attrattive di grande spessore. E’ lo stesso sindaco di Barberino Tavarnelle a sottolineare l’importanza del ritrovamento e le prospettive di valorizzazione del sito. Parla anche il consigliere regionale Massimiliano Pescini. E poi c’è il giallo dei due filari di cipressi e tanto altro da scoprire. (Carlo Carotenuto)

Video di Florence TV