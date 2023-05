Firenze – “Architetture mai nate. Archivio di progetti che non hanno visto la luce. Inventario di progetti di architettura che non vedranno mai la luce… Alcune non avevano nessuna chance fin dall’inizio, altre stavano iniziando ad esserci”.

Il libro di Carlo Terpolilli, Architetture mai nate. Progetti di Ipostudio 1983 – 2023, appena pubblicato da Forma Edizioni Firenze, è il risultato di un lungo percorso nell’architettura contemporanea, dove la progettazione spesso non vede la luce.

Realizzato in occasione dei quarant’anni di attività di Ipostudio con sede a Firenze, di cui Carlo Terpolilli è guida e socio fondatore.

L’architetto racconta come nella professione, anzi nel mestiere, sia innata la possibilità che un progetto resti solo il frutto di un lavoro rigoroso che non prenderà mai le forme di una struttura architettonica realizzata.

Terpolilli ci prende per mano e ci trasporta in un mondo di bellezza e di sogno, senza abbandonarsi alla malinconia di un tempo perduto in castelli in aria. I suoi progetti sono elaborati reali e vissuti che, semplicemente, non hanno mai raggiunto la conclusione finale di ogni progetto.

“L’opera mai nata – scrive Terpolilli nella prefazione – rimane incollata per sempre a chi l’ha voluta e ideata; da essa non ci si riesce a staccare, perché non vogliamo condannarla all’oblio, all’ombra di ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato, perché l’opera mai nata non vive nella realtà. La vogliamo mantenere in vita perché quell’opera è stata il risultato di un lavoro faticoso e intenso, ma soprattutto è il frutto di un desiderio. Questa condizione toglie l’opera dalla routine quotidiana, dai tempi della realtà, per proiettarla in un altro mondo, quello del ricordo e della nostalgia, dove vivono le cose importanti e memorabili.

La storia quarantennale del gruppo di architetti Ipostudio è composta, come in un mosaico, dalle tessere del successo scandito dalle costruzioni finite e da quelle di opere mai realizzate. “Tutto avviene non a priori, ma si delinea e si raggiunge mano a mano che si procede, a posteriori”.

Nel libro sono raccolti progetti ideati in tempi diversi, dal 1983, anno dell’inizio, ad oggi, uniti da assonanze e caratteristiche comuni, e tutti evidenziano la storia e lo sviluppo di un processo creativo che accompagna ogni lavoro, un pensiero che si snoda nel tempo e prende forma. La forma del vivere, della vita.