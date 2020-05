Firenze – Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi si rivolge all’ amministrazione, chiedendo la riapertura di tutte le aree cani cittadine. .

“Stamattina – spiega Draghi – mi sono recato al parco e area cani di via Calabria-via Campania alle Piagge, e l’ho trovato chiuso e allucchettato. I molti residenti (siamo nella zona più popolosa di tutta Firenze) sono costretti, se vogliono far fare una corsa ai propri cani, a portarli in macchina a chilometri di distanza, e giustamente protestano per la mancata riapertura nella fase 2 dell’emergenza covid-19”.

“Non si comprende perché questa come altre aree cani siano ancora chiuse nel Quartiere 5, considerato che il parco di San Donato e l’Orticoltura sono aperti già da giorni, come ormai anche quasi tutti gli altri parchi cittadini. Si tratta di aree grandi, che consentono ai cittadini di frequentarle in sicurezza. L’amministrazione comunale e del Quartiere si muovano e li restituiscano ai fiorentini” conclude il capogruppo.