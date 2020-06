Arezzo – Le cause sono ancora da chiarire ma il fatto è tragicamente certo: un dipendente del Comune di Arezzo di 47 anni, è stato accoltellato da un collega appena tornato dalle ferie. L’aggressione è avvenuta nell’ufficio manutenzione di via Tagliamento, un sede distaccata. il dipendente accoltellato è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Arezzo, dove, pur permanendo condizioni gravi, sono riusciti a stabilizzarlo.

Il collega autore dell’aggressione è fuggito dopo aver compiuto il gesto. In tarda mattinata poi si è costituito recandosi dalla polizia municipale. La vittima è un geometra che si occupa anche dalle logistica della Giostra del Saracino. L’accoltellatore rischia un’incriminazione per tentato omicidio.