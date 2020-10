Firenze – Due reti per parte tra Arezzo e Triestina. I toscani venivano colpiti a freddo. Due reti nel giro di sei minuti (amaranto entrati in campo non concentrati al massimo?). Primo gol degli ospiti con Gomez dopo solo due minuti di partita. Nemmeno il tempo di respirare ed arrivava con Rizzo la seconda rete della Triestina.

Ma l’Arezzo non si arrendeva. Anzi era protagonista di una grintosa e determinata reazione. Avanti tutta. E l’Arezzo raggiungeva lo strameritato pareggio con le reti di Pesenti (42’)e di Zuppel (79’).

Dunque pieno merito per L’Arezzo, ma la sua situazione rimane allarmante. Dopo 8 giornate 0 vittorie, ultimo in classifica, 3 pareggi e 5 sconfitte.

A mettere un punto fermo in materia di corona virus ha provveduto la Lega Pro che trovandosi davanti diverse richieste di rinvio per corona virus ha disposto che occorre dimostrare che i contagiati devono essere più di tredici. E’ stata rinviata Como-Pro Patria perché i lariani avevano 18 contagiati.

Rinviata anche Olbia-Lucchese in programma domani. Motivo : la Lucchese ha meno di 13 giocatori disponibili della rosa dei titolari, a causa del virus. La partita è stata rinviata a data da destinare. .

AREZZO : Tarolli; Luciani, Baldan, Cherubini, Benucci, Foglia, Arini, Cerci (dal 63’ Merola), Cutolo, Di Nardo, Pesenti (dal 63’Zuppel). Allenatore Andrea Campione.

Arbitro Putella di Viterbo

Per il girone A nel programma di domani svetta il derby Pontedera-Grosseto. La partita interna impegnativa per la Carrarese che riceve l’Alessandria; una Lucchese rattoppata ad Olbia ore 15; pronostico per il Livorno contro la Pergolettese e magari anche per la Pistoiese (ma dovrà fare una grande partita) ospite dell’Albinoleffe (Bergamo).

CLASSIFICA (girone A)

Pro Vercelli p. 14; Grosseto p. 13; Como p.13; Carrarese p. 13; Novara p. 13; Pro Patria p. 12, Pontedera p.12; Renate p.12; Lecco p. 11; Pro Sesto p.10; Juventus p. 10; Alessandria p. 8; Pergolettese p. 9; Piacenza p. 8: Giana p. 7; Pistoiese p.6; Livorno p. 6; Albinoleffe p.6; Olbia p. 4; Lucchese p. 1.

PROGRAMMA DI DOMANI (8° giornata; 1 novembre)– Juventus-Lecco ore 15, arbitro Michele Del Rio di Reggio Emilia; Pontedera-Grosseto ore 17,30, arbitro William Villa di Rimini; Pro Sesto-Novara ore 17,30, arbitro Luigi Carello di Bari; Piacenza-Renate ore 17,30, arbitro Valerio Crezzini di Siena; Livorno-Pergolettese ore 15, arbitro Luigi Vatano di Reggio Calabria; Albinoleffe-Pistoiese ore 17,30, arbitro Borgan Nicolaes di Pordenone; Carrarese-Alessandria ore 15, arbitro Valerio Maranes di Ciampino.

MERCOLEDI’ 4 : Livorno-Juventus ore 17 (recupero 4° giornata).

NONA GIORNATA

SABATO 7 :Pergolettese-Pro Vercelli ore 20,45.

DOMENICA 8 –Lucchee-Albinoleffe; Como-Olbia; Alessandria-Livorno, ore 15; Pro Patria Pro Sesto; Renate-Lecco, ore 17,30; Pistoiese-Pontedera; Grosseto-Carrarese ore 17,30; Giana-Piacenza; Novara-Juventus ore 17,30

NERCOLEDI’ 11 : Livorno-Giana ore 19,30; Pro Sesto-Como ore20,45

